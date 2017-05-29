Лишь НАТО может прекратить российскую агрессию, - Парубий

Так, исключительно НАТО в состоянии прекратить российскую агрессию, которая направлена против мира. Такое заявление 29 мая сделал глава парламента Андрей Парубий – в ходе заседания ПА НАТО, которое проходит в Тбилиси. Он также добавил, что за период войны Украина сделала лишь один вывод – прекратить агрессию РФ можно исключительно общими силами. Россия же, возглавляемая Путиным, является угрозой для всего мира – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, В. Муженко ранее заявлял, что сейчас ВСУ стали еще больше стремиться к прекращению кровопролития в мире и на оккупированном Донбассе.