13:16 29.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лишь НАТО может прекратить российскую агрессию, - Парубий

На данном этапе исключительно НАТО имеет силы для прекращения российской агрессии.

Лишь НАТО может прекратить российскую агрессию, - Парубий

Так, исключительно НАТО в состоянии прекратить российскую агрессию, которая направлена против мира. Такое заявление 29 мая сделал глава парламента Андрей Парубий – в ходе заседания ПА НАТО, которое проходит в Тбилиси. Он также добавил, что за период войны Украина сделала лишь один вывод – прекратить агрессию РФ можно исключительно общими силами. Россия же, возглавляемая Путиным, является угрозой для всего мира – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, В. Муженко ранее заявлял, что сейчас ВСУ стали еще больше стремиться к прекращению кровопролития в мире и на оккупированном Донбассе.


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