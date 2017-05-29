Франция готова усилить санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе, - Макрон

Если будет деэскалация, этого не будет, и я желаю, чтобы была именно деэскалация. Об этом в понедельник, 29 мая, во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Версале, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь Путин заявил, что от санкций ситуация на Донбассе не изменится. Отвечая на вопрос журналистов каким образом санкции против России помогут в нормализации кризиса на юго-востоке Украины, российский президент заявил, что никак не помогут. Вместе с тем Путин обратился к французской прессе с просьбой бороться за отмену экономических ограничений.

Французских журналистов также интересовал вопрос арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко и Макрон ответил, что вопрос прав человека обсуждался, но не стал упоминать конкретные фамилии. При этом президент Франции аргументировал это тем, что упоминание частных случаев не поможет продвижению в разрешении ситуации, добавив, что главное - найти решение, которое соответствовало бы тем ценностям, которым привержена Франция, подчеркнув, что он не поступится этими ценностями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Версальском дворце во Франции завершилась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина.