Австралия решила увеличить военное присутствие в Афганистане

По словам министра обороны Маризы Пейн, увеличение австралийского вклада в миссию поддержки является правильным и своевременным.

Также она подчеркнула, что точные сроки отправки австралийских солдат в Афганистан будут объявлены в ближайшие недели.

В свою очередь командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин уточнил, что в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы. При этом они будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил.

На данный момент в Афганистане дислоцированы 270 австралийских военных советников и спецназовцев.

Стоить отметить, что Австралия является верным союзником США и имеет войска в Афганистане с 2002 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане в провинции Хост взорвалось самодельное устройство в автомобиле возле футбольного поля поблизости военной базы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек.