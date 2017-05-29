08:37 29.05.2017 | Политика | Новости
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Австралия решила увеличить военное присутствие в Афганистане

Правительство Австралии решило направить в Афганистан дополнительно 30 военнослужащих. В часности, солдаты должны присоединится к НАТО для миссии в Афганистане. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Австралия решила увеличить военное присутствие в Афганистане

По словам министра обороны Маризы Пейн, увеличение австралийского вклада в миссию поддержки является правильным и своевременным.

Также она подчеркнула, что точные сроки отправки австралийских солдат в Афганистан будут объявлены в ближайшие недели. 

В свою очередь командующий Силами обороны Австралии Марк Бинскин уточнил, что в Афганистан отправятся не боевые подразделения, а военные инструкторы. При этом они будут заниматься обучением и подготовкой солдат национальных вооруженных сил. 

На данный момент в Афганистане дислоцированы 270 австралийских военных советников и спецназовцев. 

Стоить отметить, что Австралия является верным союзником США и имеет войска в Афганистане с 2002 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане в провинции Хост взорвалось самодельное устройство в автомобиле возле футбольного поля поблизости военной базы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек.


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