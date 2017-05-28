Украину посетит делегация представителей ОБСЕ

Также встречи будут проведены с представителями Рады и работниками украинской Администрации. Известно, что период работы делегации ОБСЕ в нашей стране – с 28 мая по 31 мая. Делегация хотела бы приехать ради ознакомления с состоянием дел на востоке страны, а также ради урегулирования военных действия на Луганщине и на Донетчине – отмечают в МИД.

При этом работники ОБСЕ хотели бы ознакомиться с работой мониторинговой миссии ОБСЕ в нашей стране. В рамках их визита проведут некоторые встречи с министром украинского МИД Павлом Климкиным, представителями Рады и т.п.



Как сообщал УРА-Информ, работа на Донбассе ОБСЕ в мае была ограничена –из-за заминирования территорий.