19:05 28.05.2017 | Политика | Новости
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Меркель не видит в США надежного партнера при президентстве Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит в Соединенных Штатах Америки надежного партнера, пока страной руководит Дональд Трамп.

Меркель не видит в США надежного партнера при президентстве Трампа

Как пишет DW, выступая в Мюнхене в воскресенье, 28 мая, она сообщила о серьезных разногласиях между Евросоюзом и Штатами. В связи с чем Меркель призвала граждан Европейского союза к единению.

Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла, - сказала канцлер в рамках предвыборной кампании на празднике в столице Баварии.

При этом она заявила, что жителям Евросоюза должны судьбу Европы "в собственные руки", добавив, что на саммите в Сицилии все страны G7, кроме США выступили за воплощение в жизнь парижского климатического соглашения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США могут выйти из Парижского соглашения по климату. Трамп уже сообщил некоторым доверенным лицам, что США готовы к выходу из соглашения.


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