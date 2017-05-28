06:00 28.05.2017 | Политика | Новости
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Лидеры G7 считают выполнение Минских соглашений единственным путем решения конфликта на Донбассе

В G7 обсудили пути решения конфликта на Донбасее. Лидеры Большой семерки также поддерживают усилия "нормандской группы" и одобряют многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса.

Лидеры G7 считают выполнение Минских соглашений единственным путем решения конфликта на Донбассе

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) считают выполнение Минских соглашений со стороны России и Украины единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится сообщили по итогам саммита G7, который состоялся в Италии.

Напоминаем, что ранее страны G7 подчеркнули, что санкции против Российской Федерации сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины.

Как сообщал УРА-Информ,  Украинское государство рассчитывает, что сенат Нидерландов ратифицирует Соглашение об ассоциации (СА) Украины и Европейского союза 31 мая. 


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