Лидеры G7 считают выполнение Минских соглашений единственным путем решения конфликта на Донбассе

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) считают выполнение Минских соглашений со стороны России и Украины единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится сообщили по итогам саммита G7, который состоялся в Италии.

Напоминаем, что ранее страны G7 подчеркнули, что санкции против Российской Федерации сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и соблюдения суверенитета Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Украинское государство рассчитывает, что сенат Нидерландов ратифицирует Соглашение об ассоциации (СА) Украины и Европейского союза 31 мая.