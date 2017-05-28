Климкин встретился с главой МИД Словакии

Так, в н.п. Братислава украинский министр встретился с М. Лайчаком. Эти сведения поступили от украинского МИД. Таким образом, 27-го мая Климкин прилетел в город Братислава, чтобы участвововать в конференции по делам безопасности. В тот же день министр встретился со своим словацким коллегой – в формате встречи тет-а-тет. Также известно, что Климкин недавно посетил Кипр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Климкин в Белом доме провел встречу с Д. Трампом. Это произошло в начале мая 2017-го года. На встрече говорили об оказании разной помощи и поддержки Украине.