Китайские и украинские вузы наладят сотрудничество - Минобразования

Так, планируется заседание комиссии по делам образования. На данной встрече намерен также присутствовать и министр сферы образования Китая - Чэнь. Про это недавно договорились – на встрече Л. Гриневич с послом КНР в нашей стране - Ду Веем.

Известно, что прибытие в Украину министра образования КНР даст отличный шанс начать переговоры про сотрудничество государств. Также запланирован и форум при участии ректоров вузов КНР и Украины – для налаживания между вузами контактов и участия их в проектах – отметили в Минобразования.

Как сообщал УРА-Информ, П. Климкин провел встречу с главой МИД Словакии.