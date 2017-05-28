Гройсман поздравил всех с Днем Киева

Про это передает сайт правительства. По словам Гройсмана – он хотел бы поздравить всех граждан сегодня с Днем Киева – очередным днем рождения нашей юной столицы. Киев – это сердце Древнего русского государства, соединяющий Запад и Восток, один из наиболее богатых и развитых населенных пунктов. Киев – это олицетворение единства украинских граждан и нашей страны – подчеркнул Гройсман.

А также Киев – это флагман непростых процессов страны и Восточной Европы. Город сейчас продолжает формировать национальные тренды – отметил премьер также.

Как сообщал УРА-Информ, в День Киева в центре столицы планировалось перекрыть движение.