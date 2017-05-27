12:49 27.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Владимир Гройсман поздравил киевлян с днем города

В эти выходные, 27-28 мая, жители столицы будут отмечать День Киева. По этому поводу премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян и гостей столицы с днем города. 

Владимир Гройсман поздравил киевлян с днем города

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, еще с древних времен Киев приобрел славу влиятельного центра культурной, политической и экономической жизни не только Украины, но и всего восточноевропейского региона.

"Поздравляю с Днем Киева - с днем ​​рождения нашей всегда молодой столицы!", - отметил глава правительства Украины.

Также Владимир Гройсман подчеркнул, что праздник пройдет под лозунгом "Четыре дня танца, музыки и цветов". 

При этом Киев является современным европейским городом, который динамично развивается и продолжает формировать общенациональные тренды. Он является безусловным экономическим лидером Украины, что имеет значительный потенциал для дальнейшего развития, интеллектуальной площадкой во многих областях жизнедеятельности общества и государства.

"Желаю городу и славной киевской общине всестороннего процветания, благополучия и комфортной жизни! Пусть киевские улицы с каштанами всегда радуют наш глаз, а гостеприимство киевлян и в дальнейшем трогает сердца гостей и путешественников", - добавил Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 28-го мая – специально в честь празднования столицей Дня Киева – в городе начнет курсировать ретро-поезд.


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