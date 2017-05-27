01:23 27.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия активнее начала вести гибридную войну, - Порошенко

Петр Порошенко прокомментировал ход российской агрессии, особенно в киберпространстве.

Россия активнее начала вести гибридную войну, - Порошенко

Так, глава украинского государства П. Порошенко выразил убеждение в том, что гибридная война с РФ сейчас лишь становится активнее. Порошенко высказал такое мнение в статье для одного из ресурсов.

По мнению Порошенко – как и перед Второй мировой, время сейчас работает исключительно против всех нас. На востоке нашей страны люди постоянно погибают. А полумеры опасны и неэффективны. Последствия же гибридной войны уже пошли далеко за рамки страны – также считает президент. Также глава страны подчеркивает и то, что Москва делает ставку на киберпространство, а также и на информационную пропаганду – добавил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко также рассказал о том, что для Украины вскоре более сотни стран станут безвизовыми.


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