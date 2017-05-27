14:20 27.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Министр образования Китая посетит Украину для расширения сотрудничества между странами

Министр образования Китая Баошен Чэнь планирует посетить Украину уже в конце июня В часности, представитель китайского государства планирует обсудить с украинским коллегой Лилией Гриневич расширения форм сотрудничества в сфере между странами.

Министр образования Китая посетит Украину для расширения сотрудничества между странами

Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Украины.

Как отмечается, приезд министра образования Китая несомненно станет хорошим шансом, чтобы наладить прямые контакты и договориться о конкретных проектах.

В свою очередь посол КНР в Украине Ду Вэй заявил о необходимости проведения мероприятий в рамках подкомиссии, а также зафиксировать время для официальной встречи министров.

Стоить отметить, что 23 июня в Украине состоится заседание Украинско-китайской подкомиссии по вопросам образования, на которой планирует присутствовать глава Минобразования КНР.

Также осенью планируется проведение совместной инновационной выставки.

"Мы сможем отдельно поднять вопрос привлечения китайских инвестиций в реализацию инновационных украинских разработок", - подчеркнула Гриневич.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство очень заинтересовано в активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Колумбией. 


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