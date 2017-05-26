Украина рассчитывает на ратификацию СА с ЕС в Нидерландах 31 мая

Об этом стало известно во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе

Соответствующие сведения передает РБК-Украина.

Согласно словам вице-премьера, уже в конце мая этого года сенат Нидерландов таки окончательно ратифицирует Соглашение.

В результате правительство Укарины будет применять его в полном объеме.

Также Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что необходимости ввести гибкий механизм организации для выполнения соглашения, который должен учитывать обновление перечня актов, подлежащих имплементации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время дебатов в Сенате Нидерландов образовалось большинство, которое поддержит Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза.