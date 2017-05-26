09:39 26.05.2017 | Политика | Новости
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Столтенберг объявил о присоединении НАТО к коалиции по борьбе с ИГИЛ

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО присоединяется к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".
 

Столтенберг объявил о присоединении НАТО к коалиции по борьбе с ИГИЛ

Об этом сообщила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лугенску. 

В свою очередь Столтенберг отметил, что НАТО не будет участвовать в боевых операциях против террористической организации "Исламское государство", однако поможет международной коалиции разведданными.

При этом гражданские самолеты AWACS, оснащенные системами радиообнаружения и наведения, помогут улучшить коалиции управление воздушным пространством. Также Столтенберг добавил, что будет усилен обмен разведывательными данными.

Стоить отметить, что в международную коалицию по борьбе с террористами в Ираке и Сирии входят 68 стран. Кроме того, она была создана в августе 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"НАТО поможет правительству Ливии создать оборонительные институты.


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