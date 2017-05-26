Президент Украины планирует посетить Грузию

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Согласно словам Порошенко, этот визит окажет существенный импульс дальнейшему укреплению диалога на всех уровнях и интенсификации многогранного взаимодействия между двумя государствами.

При этом в поздравлении украинского лидера сказано о благодарности Грузии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина постоянно выступает на стороне Грузии в отстаивании независимости и непризнании ее оккупированных территорий. Наши страны объединяют дружеские и стратегически важные партнерские отношения, сложившиеся за годы независимости”, - говорится в поздравлении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко провел телефонные переговоры со своим коллегой, президент Французской Республики Эммануэль Макрон.