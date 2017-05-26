06:00 26.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в пятницу в Одессе проверит ремонт дорог

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 26 мая, оправится в Одесскую область.

Порошенко в пятницу в Одессе проверит ремонт дорог

Глава государства намерен проверить, как идут работы по реконструкции дорог. Как сообщает источник в Одесской областной государственной администрации, визит президента уже подтвержден.

По данным источника, Порошенко сегодня в Одессе примет участие в открытии Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также посетит одну из местных школ.

Кроме того, глава государства также намерен принять участие в открытии участка отремонтированной дороги "Спасское - Вилково" в Одесской области.

Напомним, во время рабочей поездки в Волынскую область Порошенко пролетел над километровой очередью застрявших на границе с Польшей грузовиков.

Как сообщал УРА-Информ, президент начал свою поездку на Волынь с международного пункта пропуска Ягодин на границе с Польшей.


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