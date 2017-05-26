16:20 26.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о своих приоритетах

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня поведал про собственные приоритеты.

Порошенко рассказал о своих приоритетах

Так, Порошенко 26 мая в рамках визита в н.п. Одесса назвал основной задачей на сегодня именно ремонт автодорог страны. Так, строительство. А также ремонт украинских автодорог – это для Порошенко одна из основных задач. Это – также то, что сейчас беспокоит большинство украинских граждан.

Известно также, что Порошенко в процессе последней своей встречи с коллегой из Белоруссии договорился о том, что белорусские компании будут участвовать в тендерах в сфере строительства украинских дорог.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 26 мая также отметил, что таможенники Украины на дороги страны за пару месяцев перечислили четыре миллиарда гривен.


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