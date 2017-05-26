04:00 26.05.2017 | Политика | Новости
100166578:labazovych

НАТО поможет правительству Ливии создать оборонительные институты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита лидеров стран-членов альянса в Брюсселе заявил о помоще правительству Ливии в создании оборонительных институтов.

НАТО поможет правительству Ливии создать оборонительные институты

Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Согласно его словам, Североатлантический альянс может оказать поддержку в создании объединенного главного штаба и более совершенной разведывательной системы.

При этом Столтенберг подчеркнул, что государству Ливии очень нужны эти структуры, чтобы они могли постепенно стабилизировать свою военную оборону.

Также генеральный секретарь НАТО напомнил, что недавно состоялась встреча групп экспертов с обеих сторон. Так, представители этих государств обсуждали, как НАТО может обеспечить такую поддержку.

“Речь идет об институциональном строительстве”, - отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на саммите НАТО Мэй обсудит с Трампом утечки информации о теракте в Манчестере.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив