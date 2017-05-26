НАТО поможет правительству Ливии создать оборонительные институты

Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Согласно его словам, Североатлантический альянс может оказать поддержку в создании объединенного главного штаба и более совершенной разведывательной системы.

При этом Столтенберг подчеркнул, что государству Ливии очень нужны эти структуры, чтобы они могли постепенно стабилизировать свою военную оборону.

Также генеральный секретарь НАТО напомнил, что недавно состоялась встреча групп экспертов с обеих сторон. Так, представители этих государств обсуждали, как НАТО может обеспечить такую поддержку.

“Речь идет об институциональном строительстве”, - отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на саммите НАТО Мэй обсудит с Трампом утечки информации о теракте в Манчестере.