14:30 26.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Для поездок украинцев в Турцию не понадобятся даже внутренние паспорта, - Порошенко

Для совместных поездок между Украиной и Турцией не понадобятся даже внутренние паспортов, так как достаточно будет идентификационных карточек. Такие сведения сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Одессу.

Для поездок украинцев в Турцию не понадобятся даже внутренние паспорта, - Порошенко

По словам Порошенко, теперь граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без внутренних паспортов.

Также украинский лидер подчеркнул, что этот шаг является признаком доверия между Украиной и Турцией.

"Это признак большого доверия между нашими странами и движения в правильном направлении", - отметил президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Европу без виз 11 июня.


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