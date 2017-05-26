Для поездок украинцев в Турцию не понадобятся даже внутренние паспорта, - Порошенко

Для совместных поездок между Украиной и Турцией не понадобятся даже внутренние паспортов, так как достаточно будет идентификационных карточек. Такие сведения сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Одессу.
По словам Порошенко, теперь граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без внутренних паспортов.
Также украинский лидер подчеркнул, что этот шаг является признаком доверия между Украиной и Турцией.
"Это признак большого доверия между нашими странами и движения в правильном направлении", - отметил президент Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Европу без виз 11 июня.