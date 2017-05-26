6 июня парламент посвятит день избранию омбудсмена, – Парубий

День будет в большой степени приурочен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность, а именно полное рассмотрение, потом голосование. Об этом в пятницу, во время заседания рассказал председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, закон предусматривает, что голосование должно проходить бюллетенями и тайно. Потому это займет время, - пояснил спикер, добавив, что 6 июня – последний день, когда Верховная Рада должна рассмотреть вопрос назначения омбудсмена.

Вместе с тем Парубий отметил, что если ни один из кандидатов не наберет необходимое количество голосов в первом туре, по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов, состоится еще одно голосование.

Он такое подчеркнул, что так как понедельник 5 июня – выходной день, согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента состоится в десять часов утра 6 июня, а пленарное заседание начнется в 11 часов этого же дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, новым уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека может стать представительница "Народного фронта" Людмила Денисова. В понедельник, 22 мая, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" согласовали ее кандидатуру.