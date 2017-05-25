Трамп назвал Россию одной из угроз у границ НАТО

При этом он призвал членов Альянса выполнять свои обязательства по финансированию коллективной обороны. Как заявил Трамп в четверг, 25 мая, во время встречи глав государств НАТО в Брюсселе, в будущем Альянс должно сосредоточится на таких важнейших моментах как терроризм и иммиграция.

Необходимо также держать в поле зрения такую угрозу как Россия на наших южных и восточных границах, - подчеркнул Трамп, добавив, что он так прямо и сказал Столтенбергу, что для всеобщего блага члены Альянса должны наконец вкладывать справедливую долю в оборону и выполнять свои обязательства.

Однако 23 из 28 членов Альянса не платят, то, что им положено. За последние 10 лет, по его словам, США вкладывали в оборону больше, чем все остальные страны вместе взятые, - уверен президент США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь Соединенных Шатов Америки Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что вернуться в состав G7 Российская Федерация сможет только после того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины. Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине, - пояснил он.