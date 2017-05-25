Трамп назвал Россию одной из угроз у границ НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что Россия является одной из угроз возле границ НАТО.
При этом он призвал членов Альянса выполнять свои обязательства по финансированию коллективной обороны. Как заявил Трамп в четверг, 25 мая, во время встречи глав государств НАТО в Брюсселе, в будущем Альянс должно сосредоточится на таких важнейших моментах как терроризм и иммиграция.
Необходимо также держать в поле зрения такую угрозу как Россия на наших южных и восточных границах, - подчеркнул Трамп, добавив, что он так прямо и сказал Столтенбергу, что для всеобщего блага члены Альянса должны наконец вкладывать справедливую долю в оборону и выполнять свои обязательства.
Однако 23 из 28 членов Альянса не платят, то, что им положено. За последние 10 лет, по его словам, США вкладывали в оборону больше, чем все остальные страны вместе взятые, - уверен президент США.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь Соединенных Шатов Америки Рекс Тиллерсон сегодня заявил, что вернуться в состав G7 Российская Федерация сможет только после того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины. Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине, - пояснил он.