США могут ввести новые санкции против России

Санкции могут быть введены уже этим летом. Об этом в четверг,25 мая, заявил представитель Республиканской партии, председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Коркер.

По его словам, вопрос введения новых санкций может быть рассмотрен после того как госсекретарь США Рекс Тиллерсон даст показания в комитете Сената о политике администрации президента США Дональда Трампа по отношению к РФ.

Демократы возмущены вмешательством России в президентские выборы для помочи республиканцу Дональду Трампу.Поэтому, они начали продвигать новый пакет санкций против России, - Пояснимл он, добавив, что демократы все еще поддерживают идею введения новых санкций, но готовы подождать пока будет озвучена позиция администрации Трампа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь Соединенных Шатов Америки Рекс Тиллерсон сегодня заявил журналистам, что вВернуться в состав G7 Российская Федерация сможет только после того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины. Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине, - заявил он.