США готовят новые санкции против КНДР, Сирии и Ирана

Об этом сообщили глава ведомства Стивен Мнучин, передает Reuters. Согласно его словам, необходимо использовать все инструменты, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты американских жизней.

Он также добавил, что на данный момент ведомство изучает лицензии, необходимые для того, чтобы компании Boeing и Airbus могли начать продавать Ирану свои авиалайнеры.

Как известно, Иран согласился купить 200 американских и европейских пассажирских самолетов суммарной стоимостью около 37 млрд долларов. Таким образом, сделка включает 80 самолетов Boeing, 100 Airbus и 20 самолетов французско-итальянского производства.

"Для Boeing потеря сделки с IranAir может повлиять на производство модели 777, поскольку 15 из широкофюзеляжных лайнеров включены в первую одобренную партию самолетов Boeing", - гласит сообщения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеративное государство Германии намерено ужесточит экономические санкции против Северной Кореи. Такое заявление сделал государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Германии Маркус