09:53 25.05.2017 | Политика | Новости
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Россия вернуться в G7 сможет только после восстановления суверенитет Украины, - Тиллерсон

Вернуться в состав G7 Российская Федерация сможет только после того, как будет полностью восстановлен суверенитет Украины.

Россия вернуться в G7 сможет только после восстановления суверенитет Украины, - Тиллерсон

Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому, чтобы вернуться, она должна взяться за положение в Украине.

Об этом в четверг утром, 25 мая, заявил журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель Государственный секретарь Соединенных Шатов Америки Рекс Тиллерсон. По его словам, США четка дала понять России, что это означает, а это значит продвижение с выполнением минских договоренностей и выполнение их, восстановление суверенитета Украины.

Пока эти условия не будут выполнены, России не сможет вернуться в состав G7. Должна быть хотя бы какая-то договоренности о том, как нам справиться с положением в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов G7, - пояснил Тиллерсон, добавив, что он все же надеется, что Россия вернется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация должна отвечать за свои действия на Донбассе и в Крыму.


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