Рада разрешила Парубию подписать законопроект об украиноязычных квотах на ТВ

Соответствующий проект постановления поддержали только 14 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Альтернативный проект постановления также поддержали только 15 депутатов.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий пообещал не откладывать и как можно быстрее подписать законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации".

После голосования за проекты постановления №5313-П, 5313-П1, которые блокировали подписание спикером законопроекта №5313, Парубий заявил, что сегодня же безотлагательно этот закон подпишет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду Рада приняла во втором чтении законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", обязав увеличить долю украинского языка на телевидении. За документ проголосовали 269 парламентариев.