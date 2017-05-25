22:55 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада разрешила Парубию подписать законопроект об украиноязычных квотах на ТВ

Верховная Рада Украины отказалась отменять результаты голосования за законопроект о введении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении.

Рада разрешила Парубию подписать законопроект об украиноязычных квотах на ТВ

Соответствующий проект постановления поддержали только 14 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Альтернативный проект постановления также поддержали только 15 депутатов.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий пообещал не откладывать и как можно быстрее подписать законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации".

После голосования за проекты постановления №5313-П, 5313-П1, которые блокировали подписание спикером законопроекта №5313, Парубий заявил, что сегодня же безотлагательно этот закон подпишет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду Рада приняла во втором чтении законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", обязав увеличить долю украинского языка на телевидении. За документ проголосовали 269 парламентариев.


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