Порошенко скоординировал с Туском позиции перед саммитом G7

Собеседники, накануне саммита Украина-Евросоюз, скоординировали свои позиции и определили дату проведения саммита. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко проинформировал Туска о ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях российской стороной Минских договоренностей.

По его словам, в таких условиях нет оснований для отмены или смягчения экономических и секторальных санкций ЕС в отношении Российской Федерации.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров G7 и Европейского Совета о продлении санкций против РФ после 31 июля 2017 года. Главы также договорились провести очередной Саммит Украина - Европейский Союз 13 июля 2017 в столице Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко в среду вечером, 24 мая, провел телефонные переговоры со своим коллегой, президент Французской Республики Эммануэль Макрон.