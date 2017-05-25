11:19 25.05.2017 | Политика | Новости
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На саммите НАТО Мэй обсудит с Трампом утечки информации о теракте в Манчестере

Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена обсудить с президентом США Дональдом Трампом утечку информации о ходе расследования теракта в Манчестере. 

На саммите НАТО Мэй обсудит с Трампом утечки информации о теракте в Манчестере

Об этом передает BBC.

Как отмечается, появление фотографий улик с места взрыва в газете "New York Times" очень обеспокоило британское руководство.

Так, на опубликованных снимках изображены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор".

В связи с этим Мэй поднимет этот вопрос на встрече с американским президентом на саммите НАТО.

Кроме того, сначала фотографии были опубликованы в США, а потом и в британских СМИ.

При этом правоохранительные ограны считают, что публикации могли повредить ходу расследования.

К слову, силовые ведомства королевства могут ограничить обмен данными с США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теракт на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, совершил некий Салман Абеди.


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