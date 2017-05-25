17:59 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минфин создает условия для легализации азартных игр – СМИ

Лицензионные условия Минфина, разработанные для лотерейщиков, позволяют замаскировать в лотереях азартные игры.

Минфин создает условия для легализации азартных игр – СМИ

Об этом говорится в одной из аналитических статей газеты Зеркало недели.

Сообщается, что проект Минфина не содержит четких определений и разграничений между легальными играми (лотереями) и запрещенными азартными играми. Кргоме того, в документе отсутствуют и четкие критерии, по которым ту или иную игру можно считать лотереей.

В сообщении также говорится, что контроль оператора лотерей в документе сводится лишь к использованию простых кассовых аппаратов в пунктах реализации лотерей. В то время как мировая практика показывает, что для подобного бизнеса необходимо использовать специальные лотерейные терминалы, через которые принимают ставки и выплачивают выигрыши, а данные отображаются в центральной системе.

Стоит также отметить, что в документе ничего не сказано о букмекерстве, которое в Украине запрещено.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Минфин США выступает за сохранение Украиной политики санкций против России.


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