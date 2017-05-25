Кабмин одобрил создание онлайн-портала проверок контролирующими органами

Украинские политики поддержали создание онлайн-портала для проверок бизнеса контролирующими органами. Такое решение было принято на заседании Кабинет министров Украины.
Впервые проекты были представилены первым заместителем министра економического развития и торговли Максимом Нефедовым.
По его словам, необходими сделать базу данных в онлайн режиме, чтобы каждый гражданин, журналист или политик мог увидеть, кого проверяют.
Также он подчеркнул, что проект реализуется Минэкономразвития совместно с Государственной регуляторной службой, которая по закону должна отвечать за этот портал.
"Принятие этого постановления позволит нам двигаться вперед. Я надеюсь уже в этом году запустить сам портал в эксплуатацию", - добавил Нефедов.
В свою очередь еще одним проектом документа является контроль за соблюдением органами государственного надзора требований законодательства. Кроме того, это создание механизма, по которому будут вноситься представления в органы надзора по устранению выявленных нарушений.
Стоить отметить, что такие изменения в законодательстве предусматривают единую процедуру подачи документов в электронной форме по хозяйственной деятельности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабмин планирует рассмотреть законопроект относительно ратификации договоренности правительств нашей страны и Черногории - про сотрудничество в научной сфере.