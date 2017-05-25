Кабмин одобрил создание онлайн-портала проверок контролирующими органами

Впервые проекты были представилены первым заместителем министра економического развития и торговли Максимом Нефедовым.

По его словам, необходими сделать базу данных в онлайн режиме, чтобы каждый гражданин, журналист или политик мог увидеть, кого проверяют.

Также он подчеркнул, что проект реализуется Минэкономразвития совместно с Государственной регуляторной службой, которая по закону должна отвечать за этот портал.

"Принятие этого постановления позволит нам двигаться вперед. Я надеюсь уже в этом году запустить сам портал в эксплуатацию", - добавил Нефедов.

В свою очередь еще одним проектом документа является контроль за соблюдением органами государственного надзора требований законодательства. Кроме того, это создание механизма, по которому будут вноситься представления в органы надзора по устранению выявленных нарушений.

Стоить отметить, что такие изменения в законодательстве предусматривают единую процедуру подачи документов в электронной форме по хозяйственной деятельности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабмин планирует рассмотреть законопроект относительно ратификации договоренности правительств нашей страны и Черногории - про сотрудничество в научной сфере.