Кабмин не рассматривает прекращение пассажирского сообщения с России, - Омелян

Ни по железнодорожному, ни по автобусному пассажирскому сообщению между Украиной с Россией нашим правительством вопрос не рассматривался. Об этом в четверг, 25 мая, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

При этом министр заверил, что лично он считает такой вопрос актуальным и уверен, что любое сообщение нужно было давно прекратить, но правительство этот вопрос пока не рассматривает. Омелян также напомнил, что авиационное сообщение между Украиной и РФ было прекращено еще в 2015 году по инициативе украинской стороны.

Вместе с тем в Совете национальной безопасности и обороны Украины также, на запрос журналистов, заверили, что на заседании СНБО такой вопрос не рассматривался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в российских СМИ появилась информация, о том, что Украина планирует отменить пассажирское сообщение Украина-РФ с 1 июля. В РФ допускают, что Украина полностью прекратит железнодорожное сообщение с Россией. Предлогом для такого решения может послужить нежелание "Российских железных дорог" прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны проведения АТО на Донбассе.