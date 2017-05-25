Депутаты отказались возобновлять "закон Савченко"

Соответствующий проект постановления поддержал только 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, 18 мая парламент отменил "закон Савченко" в части зачисления срока предварительного заключения. 26 ноября приняла законопроект, согласно которому один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора будет считаться 2 дня заключения.

Как сообщал УРА-Информ, в февраля Рада приняла поправки в " закон Савченко". За данный документ проголосовали 235 депутатов.