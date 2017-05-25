11:31 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты отказались реформировать Верховную Раду

Народные депутаты Украины в четверг, 25 мая, отказались начать реформу Верховной Рады.

Депутаты отказались реформировать Верховную Раду

Документ даже не включили в повестку дня. Включение законопроекта №6256 "О внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношения предметов их ведения по сферам деятельности министерств", в повестку дня поддержали только 200 депутатов при 226 минимально необходимых

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий призвал глав фракций провести до обеда консультации по этому поводу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая Парубий заявил о необходимости усиления роли парламентских комитетов. Спикер назвал усиление роли комитетов важным шагом на пути реформирования Верховной Рады.


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