300 тысячам силовиков АТО нужна помощь страны, - Розенко

Так, примерно 300 тысяч человек ранее уже участвовали в АТО и теперь им нужно внимание и помощь от нашей страны. Про это рассказал сегодня П. Розенко – в рамках заседания п делам граждан, имеющих инвалидность. Согласно его сообщению – на данном этапе в Украине живут 300 тысяч бывших атошников, которым был предоставлен такой статус официально.

Сейчас этим людям нужно помочь решить их социальные проблемы, уделить им внимание. Такой запрос на данный момент имеется – добавил также Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки два силовика были ранены в зоне АТО.