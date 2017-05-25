13:08 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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300 тысячам силовиков АТО нужна помощь страны, - Розенко

В нашей стране на данный момент живет примерно 300 тысяч бойцов АТО, которые нуждаются в помощи государства.

300 тысячам силовиков АТО нужна помощь страны, - Розенко

Так, примерно 300 тысяч человек ранее уже участвовали в АТО и теперь им нужно внимание и помощь от нашей страны. Про это рассказал сегодня П. Розенко – в рамках заседания п делам граждан, имеющих инвалидность. Согласно его сообщению – на данном этапе в Украине живут 300 тысяч бывших атошников, которым был предоставлен такой статус официально.

Сейчас этим людям нужно помочь решить их социальные проблемы, уделить им внимание. Такой запрос на данный момент имеется – добавил также Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки два силовика были ранены в зоне АТО.


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