В Польше призвали НАТО наладить диалог с РФ

Такие сведения сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, безопасность Польши зависит от многих факторов, в часности и от военной силы и систем устрашения.

В связи с этим солдаты на восточные границы альянса являются не провокацией, а оборонительной реакцией на поведение Москвы в приграничных районах.

Поскольку, Российская Федерация без предупреждения проводит у своих западных границ учения, стягивая многотысячные группировки войск.

Стоить отметить, что политик сделал эти заявления в преддверии встречи глав государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс.

Таким образом, стороны государства обсудят участие альянса в глобальной борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Эстонии начались международные учения Североатлантического альянса под названием "Kevadtorm-2017". При этом в шторме приняли участие около девяти тысяч военнослужащих государств-союзников по НАТО и партнеров, среди которых есть и Украина.