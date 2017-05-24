Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в результате вето Турции сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.

Таким образом, члены НАТО приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государствами, разрешив двустороннее партнерство.

"Сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето", - отметил один из представителей альянса.

В свою очередь Австрия осудила решение Турции и назвала его безответственным.

По словам министра обороны Австрии Ганс Питера Доскозила, соответствующие поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что эта страна еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Турция займутся совместными аграрными проектами. Так, организация в аграрной сфере Турции и Украины будет призвана наладить постоянный диалог агробизнеса двух государств – передал 23-го мая в Минагрополитики.