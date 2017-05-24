Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией

Власти Турции наложили вето на сотрудничество Североатлантического альянса с Австрией. Такое решение было принято из-за попыток Австрии воспрепятствовать вступлению турецкого государства в Евросоюз.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, в результате вето Турции сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.
Таким образом, члены НАТО приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государствами, разрешив двустороннее партнерство.
"Сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето", - отметил один из представителей альянса.
В свою очередь Австрия осудила решение Турции и назвала его безответственным.
По словам министра обороны Австрии Ганс Питера Доскозила, соответствующие поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что эта страна еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Турция займутся совместными аграрными проектами. Так, организация в аграрной сфере Турции и Украины будет призвана наладить постоянный диалог агробизнеса двух государств – передал 23-го мая в Минагрополитики.