Трамп уверен, что Россию нужно убедить выполнять минские договоренности



Россия должна быть привлечена к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины. Об этом в среду, 24 мая, после своей встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Паоло Джентилони высказал Трамп.

Он также подтвердил трансатлантическое единство в привлечении к ответственность России.

Как сообщает пресс-служба белого дома, Трамп и Маттарелла также говорили о саммите "Большой семерки", на котором главы государств и правительств с сильнейшими экономиками мира могут добиться консенсуса по наиболее актуальным дипломатическим и экономическим вопросам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Италию после визита в Израиль.