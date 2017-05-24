23:47 24.05.2017 | Политика | Новости
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Трамп уверен, что Россию нужно убедить выполнять минские договоренности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что сегодня важно убедить Россию выполнить свои обязательства по договоренностям, достигнутым в Минске.

Трамп уверен, что Россию нужно убедить выполнять минские договоренности


Россия должна быть привлечена к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины. Об этом в среду, 24 мая, после своей встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Паоло Джентилони высказал Трамп.

Он также подтвердил трансатлантическое единство в привлечении к ответственность России.

Как сообщает пресс-служба белого дома, Трамп и Маттарелла также говорили о саммите "Большой семерки", на котором главы государств и правительств с сильнейшими экономиками мира могут добиться консенсуса по наиболее актуальным дипломатическим и экономическим вопросам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в Италию после визита в Израиль.


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