19:31 24.05.2017 | Политика | Новости
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Президент Таджикистана выиграл у Трампа в "игру рукопожатий" - ВИДЕО

Сегодня во время международного саммита в Эр-Рияде президент Таджикистана "переиграл" Дональда Трампа в его фирменном "дергающем" рукопожатии.

Президент Таджикистана выиграл у Трампа в

Интересный факт заметили журналисты Mashable.

В сообщении говорится, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон "очень энергично приветствовал американского коллегу, сильно дернув его руку к себе". Журналисты отметили, что политики "мерялись силами почти семь секунд.

Ранее СМИ обращали внимание, что у Трампа есть фирменное рукопожатие, которое люди прозвали "дергай и тащи". Благодаря ему президент показал свое "превосходство" над многими политиками. Например, силу фирменного рукопожатия испытали на себе канадский премьер-министр Джастин Трюдо, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и бывший оппонент Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что  Трамп впервые может встретиться с Путиным в мае этого года. 


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