Президент Таджикистана выиграл у Трампа в "игру рукопожатий" - ВИДЕО

Интересный факт заметили журналисты Mashable.

В сообщении говорится, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон "очень энергично приветствовал американского коллегу, сильно дернув его руку к себе". Журналисты отметили, что политики "мерялись силами почти семь секунд.

Ранее СМИ обращали внимание, что у Трампа есть фирменное рукопожатие, которое люди прозвали "дергай и тащи". Благодаря ему президент показал свое "превосходство" над многими политиками. Например, силу фирменного рукопожатия испытали на себе канадский премьер-министр Джастин Трюдо, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и бывший оппонент Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что Трамп впервые может встретиться с Путиным в мае этого года.