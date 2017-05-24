22:56 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко по телефону переговорил с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 24 мая, провел телефонные переговоры со своим коллегой, президент Французской Республики Эммануэль Макрон.

Порошенко по телефону переговорил с Макроном

Во время беседы главы государства высказались за активизацию работы в нормандском формате. Как сообщает пресс-служба президента Украины, накануне запланированной встречи главы Франции с президентом России Владимиром Путиным, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

При этом Порошенко привел факты нарушения минских договоренностей Российской Федерацией и поддерживаемыми Россией боевиками. Также, главы двух стран скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран G7 в Италии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мирному процессу на востоке Украины необходим новый толчок. В связи с чем она созывает саммит и приглашает на него президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина.


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