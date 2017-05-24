Порошенко по телефону переговорил с Макроном

Во время беседы главы государства высказались за активизацию работы в нормандском формате. Как сообщает пресс-служба президента Украины, накануне запланированной встречи главы Франции с президентом России Владимиром Путиным, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

При этом Порошенко привел факты нарушения минских договоренностей Российской Федерацией и поддерживаемыми Россией боевиками. Также, главы двух стран скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран G7 в Италии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мирному процессу на востоке Украины необходим новый толчок. В связи с чем она созывает саммит и приглашает на него президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина.