Луценко рассказал о снижении криминальной активности

Так, снижение криминальной активности было зафиксировано примерно на уровне 15-20 процентов. Эти сведения сегодня распространил Ю. Луценко – украинский генпрокурор, представляя свой отчет в парламенте. Согласно его словам – вместе с МВД в течение первого квартала получилось снизить на 15-20 процентов на улицах криминальную активность.

А в прошлом же году судами было приговорено около 34-ех тысяч воров. Сроки же наказания были получены более чем десятью тысячами граждан – также отметил Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, также Луценко прокомментировал и преступления среди госслужащих.