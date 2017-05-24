16:18 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко рассказал о снижении криминальной активности

В течение первого квартала нынешнего года в стране криминальная активность была несколько снижена.

Луценко рассказал о снижении криминальной активности

Так, снижение криминальной активности было зафиксировано примерно на уровне 15-20 процентов. Эти сведения сегодня распространил Ю. Луценко – украинский генпрокурор, представляя свой отчет в парламенте. Согласно его словам – вместе с МВД в течение первого квартала получилось снизить на 15-20 процентов на улицах криминальную активность.

А в прошлом же году судами было приговорено около 34-ех тысяч воров. Сроки же наказания были получены более чем десятью тысячами граждан – также отметил Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, также Луценко прокомментировал и преступления среди госслужащих.


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