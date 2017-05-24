Луценко рассказал о ситуации с лесами Ирпеня

Так, ведется проверка сложившейся с лесами Ирпеня ситуации, а также проверяют причастность к ней мэра этого города. Такое заявление сделал Ю. Луценко сегодня – 24 мая – представляя свой отчет в парламенте. Следствие сейчас в первой фазе, выяснили, что Карплюк к похищению леса в Буче не причастен. Но сейчас рассматривают ситуацию с лесной частью г. Ирпень. То есть у следователей полно работы и они этим заняты – добавил Луценко. Известно, что Генпрокуратура в 2016 г. устраивала обыски у Федорука – мэра Бучи – по факту похищения 900 гектаров лесов.

Как сообщал УРА-Информ, мэры Ирпеня и Бучи годами незаконно раздавали земли.