15:12 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко рассказал о ситуации с лесами Ирпеня

Сейчас украинская Генпрокуратура занимается изучением ситуации с лесной местностью Ирпеня.

Луценко рассказал о ситуации с лесами Ирпеня

Так, ведется проверка сложившейся с лесами Ирпеня ситуации, а также проверяют причастность к ней мэра этого города. Такое заявление сделал Ю. Луценко сегодня – 24 мая – представляя свой отчет в парламенте. Следствие сейчас в первой фазе, выяснили, что Карплюк к похищению леса в Буче не причастен. Но сейчас рассматривают ситуацию с лесной частью г. Ирпень. То есть у следователей полно работы и они этим заняты – добавил Луценко. Известно, что Генпрокуратура в 2016 г. устраивала обыски у Федорука – мэра Бучи – по факту похищения 900 гектаров лесов.

Как сообщал УРА-Информ, мэры Ирпеня и Бучи годами незаконно раздавали земли.


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