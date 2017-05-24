14:23 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко призвал Раду принять закон для борьбы с янтарной мафией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Верховную Раду принять закон для борьбы с янтарной мафией.
 

Луценко призвал Раду принять закон для борьбы с янтарной мафией

Об этом он сегодня заявил во время отчета перед парламентом по итогам годичной работы на должности.

Согласно словам Луценко, законопроект о старательстве в янтарной отрасли с восстановлением экологического баланса является очень необходим для украинской страны.

По этому поводу данный закон необходимо было бы прировнять к закону об обороноспособности страны.

Также генпрокурор подчеркнул, что суммы незаконных денежных средств в этой сфере практически приравнивается к расходам в оборонной сфере.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  Юрий Луценко предложил Верховной Раде создать антикоррупционную палату судей на базе действующего криминального суда.


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