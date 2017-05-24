Луценко призвал Раду принять закон для борьбы с янтарной мафией

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Верховную Раду принять закон для борьбы с янтарной мафией.
Об этом он сегодня заявил во время отчета перед парламентом по итогам годичной работы на должности.
Согласно словам Луценко, законопроект о старательстве в янтарной отрасли с восстановлением экологического баланса является очень необходим для украинской страны.
По этому поводу данный закон необходимо было бы прировнять к закону об обороноспособности страны.
Также генпрокурор подчеркнул, что суммы незаконных денежных средств в этой сфере практически приравнивается к расходам в оборонной сфере.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Юрий Луценко предложил Верховной Раде создать антикоррупционную палату судей на базе действующего криминального суда.