14:21 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман предлагает проверить шахты

Украинский правительственный глава отдал распоряжение касательно скорой повторной проверки украинских шахт.

Гройсман предлагает проверить шахты

Такое распоряжение было получено украинским Министерством энергетики – ему понадобится в очередному правительственному заседанию подготовить документ про удаление запрета проверки шахт. И такая проверка должна быть проведена уже спустя три месяца – распорядился премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в марте анонсировалось возобновление работы шахты "Степная", что на Львовщине. Известно, что ранее именно на этой шахте обрушилась горная порода – на горизонте 550-ти метров. В результате этой трагедии погибло сразу восьмеро шахтеров. 


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