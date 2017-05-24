Гройсман предлагает проверить шахты

Такое распоряжение было получено украинским Министерством энергетики – ему понадобится в очередному правительственному заседанию подготовить документ про удаление запрета проверки шахт. И такая проверка должна быть проведена уже спустя три месяца – распорядился премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в марте анонсировалось возобновление работы шахты "Степная", что на Львовщине. Известно, что ранее именно на этой шахте обрушилась горная порода – на горизонте 550-ти метров. В результате этой трагедии погибло сразу восьмеро шахтеров.