Гройсман поручил создать программу специально для детей

Так, для этого понадобится образовать рабочую группу, которая станет заниматься вопросами создания доброжелательной к детям программы. Распоряжение про ее создание уже было отдано в процессе сегодняшнего правительственного заседания.

Программа, которую вскоре создадут, будет иметь название – Громада, которая доброжелательна к детям. Потому что очень важно создать именно такую атмосферу для детей Украины – также подчеркнул Гройсман. Уже сейчас требуется внести по данной программе предложения – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в мире растет число детей-беженцев.