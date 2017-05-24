13:49 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил создать программу специально для детей

Глава украинского правительства В. Гройсман отдал распоряжение касательно образования среды, доброжелательной к детям.

Гройсман поручил создать программу специально для детей

Так, для этого понадобится образовать рабочую группу, которая  станет заниматься вопросами создания доброжелательной к детям программы. Распоряжение про ее создание уже было отдано в процессе сегодняшнего правительственного заседания.

Программа, которую вскоре создадут, будет иметь название – Громада, которая доброжелательна к детям. Потому что очень важно создать именно такую атмосферу для детей Украины – также подчеркнул Гройсман. Уже сейчас требуется внести по данной программе предложения – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в мире растет число детей-беженцев.


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