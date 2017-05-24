Депутаты в среду заслушают отчет Луценко

Генпрокурор расскажет народным депутатам о деятельности органов прокуратуры за прошедший год. Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламент намерен ратифицировать административные договоренности по охране информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора и определиться относительно изменений в законодательство в отношении частных домашних работников и местного персонала иностранных диппредставительств.

Затем на три часа дня запланировано проведение парламентских слушаний по актуальным основам внешней политики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник народные депутаты пригласили генпрокурора на 12.30. Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат.

При этом глава парламента Андрей Парубий, пояснил, что с Луценко уже договорено и его выступление будет длится полчаса, а затем будут вопросы от фракций и депутатов, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы.