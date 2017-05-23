В Великобритании из-за теракта приостановлена предвыборная кампания

По состоянию на вторник, 23 мая, об этом уже заявили Лейбористская, Консервативная, Либерал-демократическая и Левоцентристская политические партии. Как пояснил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, он переговорил с премьером-министром и договорился, что все национальные кампании, которые принимают участие во всеобщих выборах, будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

Напомним, вчера вечером в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, еще 59 пострадали. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу происшествия. Она выразила соболезнования родственникам погибших и тем, кто пострадал от "инцидента, который расценивается полицией как ужасный террористический акт".

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета в связи со взрывом в Манчестере.