В Сенате Нидерландов образовалось большинство, которое поддержит СА Украины с ЕС

Как сообщает голландское радио BNR, ссылаясь на слова сенатора Бена Кнапена, есть значительное большинство. Кажется поддержка всего законопроекта будет.

Он также отметил, что хочет помешать Нидерландам разочаровать своих союзников, поскольку Нидерланды будут последним государством-членом ЕС, которое ратифицирует договор.

Сенатор также сообщил, что кроме традиционных сторонников Соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, большинство также включает девять сенаторов партии CDA, которая официально была против принятия соглашения. К большинству также подключились три сенаторы от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию соглашения. Этого будет достаточно для успешного голосования через неделю, - заверил Кнапен.

В свою очередь, лидер CDA в Сенате Элко Бринкман подтвердил, что позиция его фракции может отличаться от мнения коллег по партии в Нижней палате парламента, но это не будет проблемой, поскольку Сенат проводит собственную оценку ситуации и бывает так, что оценки двух палат отличаются.

Таким образом, на следующей неделе 48 членов проголосуют "за" и 27 - "против" ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, - заверил сенатор.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на скорейшее завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Нидерландами.

Как сообщал УРА-Информ, в Нидерландах дебаты по ратификации ассоциации между Украиной и ЕС могут состоятся либо 23 мая, либо 6 июня.