08:15 23.05.2017 | Политика | Новости
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В Белом доме подтвердил, что заменят военную помощь на кредиты

Соединенные Штаты Америки действительно намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты.

В Белом доме подтвердил, что заменят военную помощь на кредиты

В следующем году будет изменено пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Об этом во вторник утром, 23 мая, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

По его словам, сейчас в Белом доме думают на тем, что вместо того, чтобы давать кому-то сто миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей.

При этом Малвейни подтвердил, что программы сохранены для Израиля и Египта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, заменив их на кредитование.


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