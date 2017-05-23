Тарас Кутовой подал в отставку

Он просит народных депутатов с пониманием отнестись к его решению. Об этом во вторник, 23 мая, написал на своей странице в Facebook сам министр.

Он также пояснил, что подобный выбор, это абсолютно природный процесс для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Кутовой поблагодарил депутатов коалиции и фракцию Блок Петра Порошенко, а также президента лично, премьера, группу "Удар" и Виталия Кличко и пообещал посвятить себя работе по привлечению инвестиций в экономику страны.

В свою очередь в пресс-службе ведомства отмечают, что за время работы Кутового на посту главы аграрного ведомства, Кабмин закрепил в бюджете норму об аграрной дотации в размере 1% от ВВП произведенной сельскохозяйственной продукции на пять лет, что уже в мае месяце дало возможность выплатить дотации фермерам в размере почти 322 миллионов гривен. Общая сумма на этот год составляет 5,5 миллиардов гривен.

Командой министерства был также разработан законопроект про демонополизацию спиртовой отрасли, были расширены квоты на аграрные товары для экспорта в ЕС, а внешнеторговый оборот агропродукции достиг 19,6 миллиардов долларов, что составляет 26,1% всего внешнеторгового оборота Украины.

Напомним, что Тарас Кутовой долгое время работал в финансовой сфере. Он был признан лучшим финансовым директором Украины и вошел в десятку лучших финансистов страны.

Как сообщал УРА-Информ, Тарас Кутовой был назначен на должность министра в апреле 2016 года.