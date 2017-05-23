Сенат штата Вашингтон признал Голодомор геноцидом - ФОТО

В ней четко записано, что Голодомор был геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины. Об этом на своей страничке Facebook сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

По данным дипломата, он уже направил благодарственное письмо лейтенант-губернатору штата Вашингтон, президенту Сената Сирус Хабибу.

Чалый поблагодарил за активную позицию почетного консула Украины в Сиэтле Валерия Голобородько, отметив, что это был важное для Украины решение. Благодарен Почетному консулу Украины в Сиэтле Валерию Голобородько за активность, а десяткам тысяч украинцев штата Вашингтон за поддержку, - написал посол.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 7 декабря поддержала за основу и в целом проект постановления №3525 "Об Обращении Верховной Рады Украины к демократическим государствам мира о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа". За соответствующий документ свои голоса отдали 233 народных депутатов.