12:14 23.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада обязала телеканалы увеличить долю украинского языка

Верховная Рада Украины во вторник, 23 мая, приняла во втором чтении законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации".

Рада обязала телеканалы увеличить долю украинского языка

Документ поддержали 269 народных депутатов. Таким образом, отныне устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с семи часов утра и до шести часов вечера, а также с шести и до десяти часов вечера.

При этом для региональной и местной категорий речи предполагается установить обязательную долю на уровне 50%. Отдельно предполагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с семи часов утра и до шести часов вечера, а также с шести и до десяти часов вечера.

Документов также, в частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственном языке.

При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц и т.д.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию ранее заверили, что введение языковых квот на телевидении не повлияет на контент иностранных каналов, вещающих в Украине.


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