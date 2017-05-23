Рада обязала телеканалы увеличить долю украинского языка

Документ поддержали 269 народных депутатов. Таким образом, отныне устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с семи часов утра и до шести часов вечера, а также с шести и до десяти часов вечера.

При этом для региональной и местной категорий речи предполагается установить обязательную долю на уровне 50%. Отдельно предполагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с семи часов утра и до шести часов вечера, а также с шести и до десяти часов вечера.

Документов также, в частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственном языке.

При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц и т.д.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию ранее заверили, что введение языковых квот на телевидении не повлияет на контент иностранных каналов, вещающих в Украине.